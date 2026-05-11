La víctima fatal fue identificada como Yurani Giraldo, quien perdió la vida en medio de los hechos ocurridos durante la noche del domingo. De manera preliminar, las autoridades confirmaron además que varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

El caso generó momentos de pánico entre los asistentes y obligó a la rápida reacción de unidades de la Policía y organismos de emergencia, que acordonaron la zona mientras personal judicial adelantaba las diligencias correspondientes.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer los móviles del ataque y determinar quiénes serían los responsables de este nuevo hecho de violencia que conmociona al municipio.