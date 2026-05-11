Los recursos corresponden a afiliados que se trasladaron desde fondos privados hacia Colpensiones y que ya cumplen los requisitos para pensionarse. Con esta nueva decisión, el alto tribunal dejó totalmente congelado el decreto expedido por el Gobierno Nacional.

Días atrás, la Sección Segunda ya había suspendido parcialmente la medida relacionada con el traslado de más de COP 27 billones pertenecientes a afiliados que aún no se han pensionado.

La decisión se da mientras avanza el estudio de una demanda que busca anular completamente el decreto, al considerar que el Ejecutivo habría excedido sus facultades y vulnerado normas relacionadas con el manejo de los ahorros pensionales.

Según el Consejo de Estado, el Gobierno no podía ordenar mediante decreto el traslado de los recursos administrados por las AFP, especialmente cuando la reforma pensional continúa suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional.

El tribunal también cuestionó que el decreto estableciera plazos demasiado cortos para mover los recursos, lo que podría afectar futuras decisiones judiciales sobre el tema.

Además, recordó que el propio Gobierno había reconocido anteriormente, mediante otro decreto, que esos recursos debían permanecer bajo administración de las AFP hasta que se consolidara el derecho pensional o entrara en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

La decisión mantiene frenado, por ahora, el traslado de millonarios recursos pensionales mientras continúa el debate jurídico sobre la reforma pensional en Colombia.