El crimen ocurrió dentro de una barbería ubicada sobre la carrera 33 con calle 28A, donde fue asesinado Yimmy Anderson Jiménez Ospina.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados ingresaron hasta el establecimiento y abrieron fuego contra la víctima en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Tras lo sucedido, uniformados de la Policía y unidades de criminalística llegaron al lugar para realizar la inspección técnica y recolectar elementos que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.