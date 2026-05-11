La Fiscalía imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por presuntas irregularidades en la financiación electoral.

Según la investigación, la campaña habría superado los topes de gastos y reportado balances inconsistentes ante el CNE. Roa no aceptó los cargos.

Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en entregar su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

La nómina será liderada por el histórico delantero Edin Dzeko, de 40 años, quien disputará su segunda Copa del Mundo.

“Me resbala”. Así respondió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a las críticas de sus contradictores políticos en medio del ambiente preelectoral, en entrevista con Semana.

La mandataria defendió su gestión, aseguró que su prioridad es ejecutar obras y programas sociales, y cuestionó que algunos sectores “no han construido ni un andén” y solo promueven polarización.