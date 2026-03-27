El ataque ocurrió sobre la Transversal 12, a pocos metros del puente sobre el río Tuluá. Según versiones preliminares, la víctima se movilizaba en un vehículo con placas REQ-840 cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El hombre quedó gravemente herido dentro del automóvil y murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía y de criminalística llegaron al sitio para realizar la inspección técnica del cuerpo y recolectar elementos probatorios que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades adelantan operativos para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento registrado en la ciudad.