El hecho se registró en la vía hacia el corregimiento de Aguaclara, aproximadamente a 50 metros del puente ubicado en el sector por donde ingresan las volquetas.

De acuerdo con información preliminar, habitantes de la zona alertaron a las autoridades luego de percibir fuertes olores y observar el cuerpo cerca del afluente.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía y personal judicial, quienes realizaron la inspección técnica y el levantamiento correspondiente.

Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este caso.

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