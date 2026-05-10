En esta quinta etapa del programa serán beneficiadas 42 asociaciones de 23 municipios del departamento, que recibirán maquinaria, equipos e insumos para mejorar la producción y transformación de diferentes productos agrícolas.

La iniciativa busca fortalecer cadenas productivas relacionadas con cacao, café, caña de azúcar, plátano, banano, mora, guayaba, hortalizas y ganadería, entre otras actividades que sostienen la economía de cientos de familias campesinas.

Uno de los principales objetivos es que pequeños productores puedan avanzar hacia procesos de transformación y comercialización con mayor valor agregado, mejorando sus oportunidades económicas y competitividad.

Además de la entrega de herramientas y maquinaria, los campesinos recibirán acompañamiento técnico, capacitación y apoyo organizacional para fortalecer sus asociaciones y procesos productivos.

Productores de diferentes municipios destacaron que este tipo de apoyos representan una oportunidad para impulsar cultivos, mejorar la comercialización y fortalecer la economía rural en varias zonas del Valle del Cauca.

La estrategia también busca consolidar a los pequeños productores como actores clave en el desarrollo agrícola del departamento y potenciar la llegada de productos vallecaucanos a mercados nacionales e internacionales.