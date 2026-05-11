La medida fue adoptada ante los pronósticos del Ideam, que advierten posibles déficits de lluvias entre julio y diciembre, situación que podría afectar los niveles de los embalses y aumentar la presión sobre el sistema energético nacional.

Dentro de las recomendaciones, el Ministerio sugirió fortalecer los esquemas de trabajo en casa para funcionarios y contratistas, con el objetivo de disminuir el consumo eléctrico en oficinas públicas.

Además, pidió implementar campañas internas de concientización sobre ahorro de energía, establecer metas verificables de reducción del consumo y promover el uso de energías limpias en las entidades estatales.

La cartera también recomendó aprovechar al máximo la iluminación natural, apagar luces y equipos cuando no estén en uso, instalar sensores de movimiento en zonas comunes como baños y pasillos, y reemplazar luminarias tradicionales por bombillas de bajo consumo.

Según el Ideam, durante el segundo semestre del año el fenómeno de El Niño podría provocar reducción de lluvias y aumento de temperaturas en varias regiones del país, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas desde ahora.