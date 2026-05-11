La noticia fue confirmada por la propia Gera Ponce a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías familiares y un emotivo mensaje con el que anunció la llegada del bebé.

“Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”, escribió la pareja del delantero colombiano, publicación que rápidamente se llenó de comentarios, mensajes de cariño y felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del fútbol.

Con el nacimiento de Fernando, el atacante guajiro completa una familia de cinco integrantes, pues junto a Gera ya son padres de Roma, nacida en 2021, y Charlotte, quien llegó al mundo en enero de 2024.

Las imágenes compartidas por la pareja mostraron algunos momentos íntimos tras el nacimiento del pequeño, despertando una ola de reacciones positivas entre los fanáticos del jugador de la Selección Colombia.

La llegada de su hijo se produce además en un momento importante para Luis Díaz, quien atraviesa una destacada etapa tanto en su carrera deportiva como en su vida personal. El futbolista se prepara para integrarse próximamente a la concentración de la Selección Colombia de cara a los próximos compromisos internacionales y las eliminatorias rumbo al Mundial.

Sin duda, el nacimiento de Fernando representa una motivación especial para el delantero colombiano, quien continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol nacional mientras celebra uno de los momentos más importantes de su vida familiar.