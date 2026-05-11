El hombre había resultado gravemente herido en medio del ataque ocurrido la noche anterior en un establecimiento comercial del municipio y permanecía recibiendo atención médica en un centro asistencial.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció en las últimas horas debido a la gravedad de las heridas.

Con esta muerte, asciende a dos el número de víctimas fatales que deja este violento hecho que también dejó varias personas lesionadas y mantiene consternada a la comunidad de Calima El Darién.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.