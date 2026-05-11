Los nuevos positivos corresponden a un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que fueron evacuados del barco durante las operaciones realizadas en Tenerife. Ambos permanecen bajo vigilancia médica mientras avanzan los protocolos sanitarios.

Hasta el momento, el brote deja tres personas fallecidas: una pareja neerlandesa y una mujer alemana que viajaban a bordo del crucero.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente transmitida generalmente por roedores y actualmente no existe una vacuna específica para prevenirla.

Mientras continúan las evacuaciones de pasajeros, el Gobierno español aseguró que se activaron medidas para evitar nuevas cadenas de contagio antes de que la embarcación continúe su ruta hacia Países Bajos con tripulación reducida.

Las autoridades sanitarias internacionales siguen monitoreando la situación ante la preocupación generada por el brote detectado en el crucero.