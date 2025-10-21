Tal como lo relata en su biografía, su pasión por la música nació en el campo, mientras labraba la tierra, y fue allí donde empezó a descubrir su talento.



En su trayectoria acumula más de 100 canciones, muchas de ellas de su autoría. En esta temporada, Hernán Lugo presenta una nueva propuesta musical: “El Gota Gota”, una canción parrandera que interpreta junto a Julián Quevedo. Con este tema de moda, el artista busca poner a bailar a los colombianos en las celebraciones de fin de año.