Esta labor se puso en marcha gracias a la articulación entre la Oficina de la Mujer, Equidad de Género, Diversidad Sexual, Niñez, Adolescencia y Familia de la Centinela del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca desde su Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, y la Casa de las Mujeres Empoderadas del Valle del Cauca.

Además de incluir los materiales necesarios, el programa contempla una proyección hacia la creación de una red de negocios, que se impulsará con la reactivación del Kiosco Artesanal de la Ruta del Encanto.