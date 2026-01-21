A través de un pronunciamiento en la red social X, el mandatario aseguró que su país ha realizado “esfuerzos reales de cooperación” con Colombia, pese a mantener un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales, sin que, según afirmó, exista una respuesta equivalente por parte del Gobierno colombiano. “Nuestros militares enfrentan a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa.

El jefe de Estado advirtió que los aranceles se mantendrán hasta que haya un “compromiso real” en seguridad por parte de Colombia. Además, indicó que los recursos recaudados serán destinados a financiar estrategias de seguridad, tecnología y control territorial. “La seguridad cuesta y proteger a nuestra gente cuesta”, afirmó durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

La decisión impacta un intercambio comercial clave para ambos países. Según cifras de Analdex, entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron 1.673 millones de dólares, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo para las no minero-energéticas.

El anuncio se da en medio de crecientes tensiones por la situación de seguridad en la frontera común, una de las regiones más afectadas por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados transnacionales.