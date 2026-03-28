Parroquias del municipio han programado eucaristías y recorridos con bendición de ramos en distintos sectores, donde los fieles podrán participar desde tempranas horas de la mañana.

Las procesiones recorrerán calles principales y barrios tradicionales, como parte de esta jornada que conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén.

Las autoridades eclesiásticas invitan a la comunidad a participar de manera organizada y a estar atentos a los horarios establecidos en cada parroquia.

Aquí le contamos algunos de los recorridos y horarios programados.