La detención se produjo en medio de la Operación Alpha MASI, un operativo conjunto adelantado por autoridades colombianas e internacionales contra una estructura criminal señalada de producir, distribuir y vender contenido ilegal a través de plataformas digitales y transmisiones en vivo dirigidas principalmente a consumidores en Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización estaría integrada por al menos 11 personas capturadas en Medellín, Cartagena y distintas zonas de Estados Unidos. Las autoridades revelaron que entre las víctimas había menores entre los 10 meses y los 13 años de edad.

Según el proceso investigativo, algunos de los implicados serían familiares cercanos de los niños, entre ellos madres, tías y personas conocidas de las víctimas, quienes presuntamente facilitaban la grabación y comercialización del material ilegal.

Las autoridades indicaron además que la red no solo distribuía contenido de abuso sexual infantil, sino que también realizaba transmisiones en tiempo real mediante canales cifrados y plataformas clandestinas. Por estas actividades ilícitas, la organización habría recibido cerca de 63 mil dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos colombianos.

Tras conocerse la captura, la Alcaldía de Bello confirmó que la mujer trabajaba como contratista de la Secretaría de Salud desde mayo de 2025 y aseguró que al momento de su vinculación no registraba antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios.

“Rechazamos este tipo de conductas y esperamos que, de comprobarse su responsabilidad, reciba todo el peso de la ley”, señaló la administración municipal, que además anunció el inicio de los trámites para terminar el contrato de prestación de servicios de la implicada.

Los menores rescatados quedaron bajo protección institucional mientras avanzan las investigaciones judiciales.