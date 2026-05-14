De manera preliminar, el cadáver correspondería a José Arbey Alzate Alzate, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 22 de abril en este municipio del norte del Valle del Cauca.

Según los reportes conocidos, el hombre se movilizaba en una motocicleta Auteco al momento de su desaparición. Hasta ahora, el vehículo no ha sido localizado y su paradero continúa siendo materia de investigación.

El hallazgo fue reportado a las autoridades judiciales y organismos forenses, que realizaron la inspección técnica en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Aunque preliminarmente se maneja la identidad de la víctima, Medicina Legal será la entidad encargada de confirmar oficialmente si se trata de José Arbey Alzate, así como de establecer las causas de su muerte.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este caso.