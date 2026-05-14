En el caso de los dispositivos Android, Google cuenta con un sistema de detección de terremotos que funciona a través de los sensores de millones de celulares. Este mecanismo identifica vibraciones inusuales y envía una notificación automática a los usuarios que se encuentren cerca del epicentro.

La función suele venir integrada en la mayoría de equipos, aunque en algunos casos puede estar desactivada. Para habilitarla, el usuario debe ingresar a los ajustes del teléfono, buscar la opción de ubicación o seguridad, y activar las alertas de sismos. También es importante mantener encendido el GPS para que el sistema funcione correctamente.

Cuando se registra un evento sísmico, el dispositivo puede emitir una alarma, vibrar de forma intensa y mostrar en pantalla la magnitud estimada junto con recomendaciones básicas de seguridad.

En cuanto a iPhone, estos equipos no cuentan con el sistema de Google, pero sí disponen de alertas de emergencia integradas en iOS, además de aplicaciones externas que permiten recibir notificaciones de actividad sísmica.

Entre las apps más utilizadas están MyShake, Earthquake Network y SkyAlert, las cuales envían avisos en tiempo real sobre movimientos telúricos detectados en distintas regiones del mundo.

Es importante aclarar que estos sistemas no predicen terremotos. Su funcionamiento se basa en la detección rápida de las ondas iniciales del sismo, lo que permite alertar a otros usuarios antes de que llegue la parte más fuerte del movimiento.

Aunque el tiempo de aviso suele ser de pocos segundos, expertos señalan que puede ser clave para reaccionar, buscar un lugar seguro o detener actividades de riesgo.

Las autoridades recomiendan además mantener la calma durante un sismo, evitar el uso de ascensores y contar con un kit de emergencia básico con elementos esenciales como agua, linterna y documentos.