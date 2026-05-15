El accidente se registró en la madrugada de este viernes en el sector de Puente Tierra. Según la información preliminar, “Toño”, como era conocido entre amigos y transportadores, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Antonio de Jesús era ampliamente conocido en el gremio transportador por su trabajo como mecánico especializado en tractocamiones y vehículos de carga pesada. Aunque era oriundo de Buga, desde hace varios años residía en el corregimiento de Mediacanoa, donde también era apreciado por la comunidad.

Tras conocerse la noticia, conductores, colegas y allegados expresaron mensajes de dolor y condolencias en redes sociales, destacando su calidad humana, su experiencia en el oficio y el cariño que se había ganado entre quienes lo conocían.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este trágico hecho.