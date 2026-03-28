El hecho ocurrió en la tarde del viernes 27 de marzo, cuando la víctima se movilizaba en un vehículo particular de placas REQ-840. Según información preliminar, fue interceptado por hombres armados en inmediaciones del puente del corregimiento de Aguaclara, donde le dispararon en repetidas ocasiones.

González Peña falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe detallado sobre las circunstancias del crimen y avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.