Las imágenes muestran la explanada del santuario completamente llena de creyentes que participaron en misas, procesiones y jornadas de oración en honor a la Virgen. Muchos asistentes realizaron largas peregrinaciones y encendieron velas como símbolo de fe y agradecimiento.

La fecha recuerda la primera aparición de la Virgen María a los tres niños pastores Lucía, Francisco y Jacinta, ocurrida el 13 de mayo de 1917 en la localidad de Fátima, hecho que convirtió este lugar en uno de los principales centros de peregrinación religiosa del mundo.

Cada año, millones de personas visitan el santuario para participar en esta tradicional celebración religiosa.