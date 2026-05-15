De acuerdo con información revelada por Blu Radio, un testigo aseguró que Yulixa habría sido sacada prácticamente arrastrada del centro estético Beauty Laser, ubicado en el sector de Venecia.

Según el relato, hacia las 7:24 de la noche dos hombres trasladaron a la mujer hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul estacionado sobre la Autopista Sur. La persona afirmó que Yulixa aparentemente estaba inconsciente y no podía caminar por sus propios medios.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, aseguró el testigo, quien además afirmó que la mujer tenía la piel muy blanca y los labios morados al momento de ser subida al automóvil.

Las autoridades investigan si entre los implicados estarían el esposo de la propietaria del establecimiento y uno de los empleados del lugar.

La investigación también reveló que inicialmente habrían intentado introducir a Yulixa en el baúl del vehículo, pero al notar la presencia de personas esperando transporte público decidieron acomodarla en el asiento trasero.

Además, la Policía encontró indicios de que antes de abandonar el lugar habrían retirado dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad, lo que ahora es materia de investigación.

La Alcaldía de Tunjuelito confirmó que el establecimiento presentaba irregularidades y fue cerrado preventivamente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el paradero de Yulixa Toloza.