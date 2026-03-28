La víctima fue identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, quien trabajaba en un peaje durante su turno nocturno. Según versiones preliminares, un conductor de vehículo de carga le obsequió dos barras de chocolate, de las cuales decidió consumir una.

Minutos después, la joven comenzó a presentar dolor intenso en el pecho y el estómago, además de palpitaciones aceleradas, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Pese a la atención médica, falleció poco después de su ingreso. Reportes preliminares señalan que la causa de la muerte estaría relacionada con un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. La segunda barra de chocolate fue incautada para análisis, mientras se busca identificar al conductor involucrado.