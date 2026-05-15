El hecho ocurrió hacia las 3:15 a.m. en una vivienda ubicada en una urbanización del sector Guayacanes, en Prado Valle, sitio donde, según la información preliminar, el joven realizaba labores de trabajo.

Tras el hallazgo, organismos judiciales y unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar para adelantar la inspección técnica e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Miguel Ángel Lugo Cabal.