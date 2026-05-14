El caso, revelado por Blu Radio, ha generado conmoción luego de conocerse los testimonios de amigas de la mujer, quienes aseguran que salió de la cirugía en delicado estado de salud y jamás volvió a aparecer.

Según relató Amalia Pardo en entrevista con Blu Radio, Yulitza ingresó al establecimiento sobre las 8:00 de la mañana para practicarse una lipólisis láser. Aunque el procedimiento supuestamente tardaría dos horas, se extendió por casi cuatro.

“Desde la 1 de la tarde que me dijeron que ya había salido del procedimiento, yo la vi mal. Hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”, contó su amiga.

De acuerdo con el relato, la mujer presentaba dificultades para respirar, desmayos constantes y un fuerte deterioro físico. “Yo tengo videos donde se le iba la respiración, se ponía pálida y se desmayaba automáticamente”, aseguró.

Pese a su estado, trabajadores del lugar insistían en que debía ser trasladada a su vivienda. Horas después, cuando las amigas regresaron al establecimiento con ropa y objetos personales, les informaron que Yulitza supuestamente había salido caminando por sus propios medios.

“La versión de que salió caminando es falsa. Eso es falso”, afirmó Amalia.

Tras más de 12 horas sin noticias, Policía, bomberos y unidades del Gaula ingresaron al inmueble rompiendo la puerta. Durante el operativo hallaron a otra mujer de 34 años recuperándose sola de otro procedimiento estético, sin supervisión médica.

Hasta el momento no existe información oficial sobre el paradero de Yulitza Tolosa y las autoridades continúan investigando lo ocurrido en este presunto centro estético ilegal.