La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry, explicó que ya se descartó un fenómeno moderado y advirtió que podría extenderse entre 8 y 14 meses, o incluso más tiempo, debido al impacto de la crisis climática global.

Según la funcionaria, aunque durante El Niño seguirá lloviendo en Colombia, las precipitaciones estarán por debajo de lo normal y las temperaturas aumentarían considerablemente, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Las autoridades ambientales advirtieron que este panorama podría aumentar el riesgo de incendios forestales, desabastecimiento de agua, afectaciones en cultivos y posibles presiones sobre el sistema energético nacional si los embalses disminuyen sus niveles.

Ante la preocupación ciudadana sobre eventuales racionamientos de agua o energía, el IDEAM insistió en que por ahora no se han anunciado medidas de ese tipo, aunque sí hizo un llamado urgente al ahorro y uso responsable de los recursos.

El Gobierno Nacional aseguró que ya se adelantan mesas agroclimáticas y planes preventivos con alcaldías y gobernaciones para enfrentar los posibles impactos del fenómeno en diferentes regiones del país.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores o información falsa relacionada con el fenómeno climático.