El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo lanzó un fuerte dardo contra Abelardo De La Espriella durante un debate electoral, luego de los recientes comentarios polémicos del abogado sobre su físico en un programa radial.

“Esta no es la Colombia del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, dijo Oviedo al defender una política alejada del machismo y la polarización. El aspirante aseguró que el país debe construir consensos y avanzar en temas como los derechos de las mujeres y el respeto en el debate público.

Obispos y sacerdotes del Valle del Cauca enviarán una carta al Gobierno Nacional para pedir acciones urgentes frente a la violencia que golpea al suroccidente del país.

La Iglesia alertó sobre el aumento de reclutamiento de menores, desplazamientos y control de grupos armados, y pidió avanzar en procesos de paz y mayor protección para la población civil.

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, autoridades reportan 23 amenazas contra candidatos y 386 municipios en riesgo por violencia electoral.

La MOE alertó que 139 municipios están en riesgo extremo, mientras el Gobierno reforzó el Plan Democracia y ofreció recompensas para prevenir ataques.