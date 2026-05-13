La psiquiatra Richa Bhatia explicó en un artículo publicado en Psychology Today que existen varias condiciones clínicas cuyos síntomas pueden confundirse fácilmente con cuadros de ansiedad.

Una de ellas es el Hipertiroidismo, trastorno que acelera el metabolismo y puede provocar nerviosismo, temblores, sudoración y aumento del ritmo cardíaco.

Otra condición es la Hipoglucemia, que ocurre cuando disminuyen los niveles de azúcar en sangre y puede generar debilidad, sudor frío, confusión y sensación de angustia.

Además, la especialista menciona el Feocromocitoma, una enfermedad menos frecuente que provoca liberación excesiva de adrenalina y puede desencadenar crisis de hipertensión, palpitaciones intensas y episodios similares al pánico.

Según la experta, el problema radica en que muchas de estas enfermedades activan el sistema nervioso y generan respuestas físicas muy parecidas a las de la ansiedad, lo que puede retrasar un diagnóstico correcto.

Por ello, los especialistas recomiendan realizar una valoración médica completa antes de asumir que los síntomas tienen únicamente un origen emocional.