Según explicó la mandataria, Karol Villarejo, el documento llegó el pasado 1 de mayo y de inmediato fueron interpuestas las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, además de convocar un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público que enfrenta el municipio.

En las últimas horas también se conoció un nuevo panfleto intimidatorio dirigido contra la gestora social Ceneibe Jaramillo Correa, en el que presuntamente la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc la declara objetivo militar y le da un plazo de 24 horas para abandonar el municipio.

Tras conocerse las amenazas, Ana María Sanclemente, exalcaldesa de Dagua e hija de la gestora social, pidió a las autoridades activar medidas urgentes de protección y acelerar las investigaciones para esclarecer el origen de los panfletos.

La alcaldesa reiteró que ya fueron activadas las rutas institucionales y confirmó la realización de un nuevo consejo extraordinario de seguridad para coordinar medidas de protección y solicitar a la Fiscalía celeridad en las investigaciones.

Las autoridades buscan establecer la autenticidad de los documentos y determinar si realmente existe riesgo para la seguridad de las personas amenazadas y del municipio.