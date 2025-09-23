La acción se produjo tres días después del hurto de dos contenedores a una reconocida empresa multinacional, cuando la carga llegaba al puerto marítimo de Buenaventura.

Gracias a labores de inteligencia, fuentes humanas y actividades de campo, las autoridades lograron ubicar parte del cargamento robado el pasado 20 de septiembre, que incluía: 578 cajas con 24 unidades cada una de jeans para dama de diferentes marcas y 259 cajas con 6 unidades cada una de cafeteras marca Recco.

El material recuperado corresponde a una porción de los productos sustraídos, cuyo valor total asciende a aproximadamente 1.400 millones de pesos.

Durante el procedimiento fue capturada una persona, la cual quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.