Especializado en salsa y crossover, DJ Franko ha logrado consolidar una propuesta innovadora que mezcla la esencia tradicional de la salsa con sonidos modernos y una puesta en escena dinámica que conecta de inmediato con el público. Su estilo, acompañado de animación en vivo y mezclas cargadas de sabor, lo ha llevado a destacarse en importantes escenarios del país.

Con más de cinco años de trayectoria artística y más de 100 eventos realizados, el joven DJ colombiano ha participado en ferias, fiestas municipales, eventos empresariales y celebraciones privadas, demostrando profesionalismo, versatilidad y una gran capacidad para adaptarse a diferentes públicos y ambientes.

Su música ya ha sonado en ciudades como Zarzal, Cali, Pereira, Palmira y Tuluá, además de cruzar fronteras con presentaciones en países como Panamá y Canadá, consolidando así un crecimiento artístico que continúa en ascenso.

Uno de sus proyectos más importantes es “Herederos de la Salsa”, una iniciativa que busca impulsar a las nuevas generaciones del género, manteniendo viva la esencia salsera con un enfoque fresco, moderno y profesional.

Con disciplina, pasión y mucho sabor, DJ Franko continúa abriéndose camino en la industria musical, llevando el nombre del Valle del Cauca a nuevos escenarios y demostrando que la salsa sigue más viva que nunca.