Se trata de Nolberto Rodríguez Cifuentes, de 51 años de edad, quien perdió contacto con su familia durante el trayecto, motivo por el cual allegados iniciaron una búsqueda a través de redes sociales al no recibir más respuestas a las llamadas.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue ingresado a la sede de Medicina Legal de Santander de Quilichao desde el 23 de septiembre de 2025, y hasta ahora se adelantan gestiones para ubicar a sus familiares.

El fallecido se movilizaba en una motocicleta Pulsar NS 200. Aùn se desconoce la causa de su deceso, aunque de manera extraoficial se habla de un accidente de tránsito.