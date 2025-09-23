El director Alejandro Giraldo fue nominado en SmartFilms Colombia 2025, con su cortometraje “Sonríe”, que competirá en la categoría Aficionados del festival de cine hecho con celulares más importante del país.



La proyección oficial tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre, en la Sala 8 del centro comercial Bima, en Bogotá, entre las 12:00 m y la 1:00 pm. Posteriormente, a la 1:00 pm, se abrirá el proceso de votación en línea para que el público pueda apoyar esta producción local.

“Sonríe” cuenta con la actuación de Andrés Núñez (Yuyee) y la participación de Daniela Vásquez y Alejandro Giraldo, bajo la dirección de Alejandro Giraldo y la producción del Laboratorio Teatral LucesOscuras.

Con esta nominación, el director tulueño, quien ya suma cinco cortometrajes a lo largo de su carrera, consolida su trayectoria creativa y proyecta a nivel nacional el talento que se gesta en la Villa de Céspedes