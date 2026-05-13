De acuerdo con la información conocida, la tulueña falleció el pasado 10 de mayo en la ciudad de Zaragoza, presuntamente luego de sufrir un infarto mientras permanecía en su vivienda.

Tras el inesperado fallecimiento, sus familiares iniciaron una campaña de solidaridad para lograr reunir el dinero necesario que permita trasladar el cuerpo hasta Colombia y darle sepultura en su ciudad natal.

Según explicaron sus allegados, actualmente no cuentan con los recursos suficientes para asumir los altos costos de la repatriación, por lo que acudieron al apoyo ciudadano para afrontar esta difícil situación.

Quienes deseen colaborar pueden realizar sus aportes a través de NEQUI al número 318 445 22 42 o mediante transferencia bancaria a la llave 3184452242.