Las labores se llevarán a cabo desde el 1 de abril de 2026 a las 8:00 p.m. hasta el 2 de abril a las 8:00 a.m., periodo durante el cual podrían presentarse restricciones en el servicio.

De acuerdo con la compañía, los trabajos tendrán una duración aproximada de 12 horas y hacen parte de las acciones de adecuación y mantenimiento de la red.

La empresa precisó que la intervención será únicamente en el municipio de Tuluá y no afectará a otras zonas del Valle del Cauca ni del norte del Cauca.