Una de las señales que cobra protagonismo en esta temporada es la SI-20, conocida como señal de iglesia. Aunque suele pasar desapercibida, es fundamental para orientar a los conductores que se dirigen a lugares de culto.

Esta señal tiene como objetivo indicar la ubicación, dirección o distancia hacia una iglesia, oratorio o centro de oración. En algunos casos, cuando está instalada directamente en el sitio, puede incluir información adicional como los horarios de los servicios religiosos.

Su presencia es frecuente en corredores viales que conectan con municipios o zonas de tradición religiosa, donde durante Semana Santa se incrementa la movilidad de fieles y peregrinos.

Además, el Manual de Señalización Vial en Colombia ha incorporado cambios recientes para mejorar la seguridad, incluyendo nuevas señales para ciclistas, peatones y vehículos eléctricos, así como refuerzos en zonas de obra y túneles.

Las autoridades también recuerdan la importancia de respetar señales básicas como Pare, límites de velocidad y prohibiciones de adelantamiento, con el fin de prevenir accidentes durante esta temporada de alta movilidad.

El llamado es a conducir con precaución y mantenerse atento a todas las señales en la vía.