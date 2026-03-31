La misión, que culminó en la madrugada de este martes, se realizó mediante un operativo de infiltración terrestre con apoyo de unidades especiales, luego de que los menores se ocultaran para evitar ser asesinados o reclutados de manera forzada.

Según información oficial, la situación se originó tras el secuestro del padre de los menores por parte de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, que posteriormente habría ordenado su asesinato. Tras escapar, el hombre alertó a las autoridades, mientras sus hijos permanecían escondidos en zona rural de Cartagena del Chairá.

El rescate se logró gracias a una coordinación previa con una palabra clave, lo que permitió ubicar a los jóvenes en medio de la selva. Actualmente, se encuentran bajo protección y han recibido atención médica y alimentación.

Las autoridades indicaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo acompañarán el restablecimiento de sus derechos, mientras se evalúa su situación por riesgo de desplazamiento.