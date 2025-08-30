A pesar de las reiteradas denuncias hechas a lo largo de este año, las autoridades encargadas de la señalización han permanecido en total silencio y han hecho caso omiso a los llamados de la comunidad.

En las imágenes se evidencia la crítica situación: la única señal vertical existente está prácticamente oculta entre las palmeras, lo que la hace invisible para los conductores, y la demarcación en el pavimento desapareció por completo. Esta semana se volvió a presentar un nuevo choque que dejó dos personas lesionadas. Ante la ausencia de la Administración Municipal, la inquietud se la trasladamos al presidente de la JAC del barrio Victoria, Luis Eduardo Ayala, quien ya ha pintado varias señales de tránsito en su sector, para realizar este trabajo comunitario en esa zona.