De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando fueron arrolladas por un vehículo de carga tipo volqueta, provocando el fatal desenlace.

Los familiares de Valeria y Saray, profundamente consternados por la pérdida, hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad, pues no cuentan con los recursos necesarios para realizar el traslado de los cuerpos hasta su lugar de origen, el municipio de Riofrío.

Quienes deseen apoyar económicamente a esta familia pueden realizar sus donaciones a través de Nequi a los números: 316 442 6925 – 315 554 3531