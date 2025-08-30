El corregimiento de Ricaurte, en esta localidad del norte del Valle, se prepara para recibir este domingo a miles de peregrinos y visitantes en el cierre de las fiestas del Divino Ecce Homo 2025, que se iniciaron el 21 del mes en curso.



La programación incluyó actividades litúrgicas diarias, con el rosario y viacrucis a las 5:30 a.m., confesiones y la Santa Misa con su respectiva novena.

Hoy es el cierre



El momento más importante de la programación se vivirá este 31 de agosto con la Solemne Misa Campal, a las doce del medio día, y la procesión con la imagen del Divino Ecce Homo, a las tres de la tarde, acompañada por los fieles que llegan de diferentes regiones del país.

Las delicias de la región



A la par de la religiosidad los organizadores tienen preparada una amplia y variada muestra gastronómica en el parque principal, una oportunidad para disfrutar de los sabores típicos de la tierra bolivarense.



«El Santuario del Divino Ecce Homo se convierte estos días en un punto de encuentro espiritual y cultural, donde la comunidad local, visitantes nacionales e internacionales, nos unimos en torno a la devoción, la paz y la esperanza», dijo el alcalde de Bolívar, Julián Muriel Andrade.



Añadió que con la finalidad de incentivar la actividad turística, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Tuluá y el Santuario del Divino Ecce Homo, junto a la comunidad, han trabajado para garantizar el desarrollo de las fiestas que finalizan este domingo llenas de sentido espiritual.

Bolívar lo espera



El alcalde Julián Muriel Andrade, junto al rector del Santuario, Pbro. Fernando Arango Restrepo, invitaron a todos los fieles y visitantes a terminar estas fiestas con recogimiento, respeto y alegría, en un ambiente de unión y fraternidad.