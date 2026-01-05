La víctima fue identificada como Yohana Rodríguez, una mujer de 45 años, oriunda de Cartagena, quien llevaba varios años radicada en Venezuela, donde se dedicaba al comercio independiente. Residía en una finca ubicada en el municipio de El Hatillo, en el estado de Miranda.

Según el relato entregado por familiares en Colombia, Yohana se encontraba en su vivienda junto a su hija Ana Corina, de 22 años, cuando escucharon las fuertes explosiones provocadas por el ataque aéreo. Al salir al patio para observar lo que ocurría, uno de los misiles lanzados contra antenas de telecomunicaciones cercanas impactó el lugar, causándole la muerte de manera inmediata.

La tragedia fue conocida por sus allegados en Cartagena a través de una llamada realizada por su hija. De acuerdo con el testimonio recogido por medios locales, la joven expresó en medio de la angustia: “Nos están matando, mataron a mi mamá, no sé qué pasa, pero creo que no nos veremos más”.

Ana Corina también indicó que otras personas habrían fallecido durante el bombardeo y que varios civiles resultaron heridos, aunque algunos se encontrarían fuera de peligro. Hasta el momento, no existe un balance oficial de víctimas, y las autoridades venezolanas no han entregado información detallada sobre muertos o lesionados.

Los planes de Yohana y su hija de regresar a Cartagena en febrero quedaron truncados por la tragedia. La situación se agrava para su familia debido a que sus otros dos hijos, residentes en Cali y España, no podrían desplazarse a Venezuela para participar de las exequias, debido a la crisis y las restricciones que enfrenta el país.