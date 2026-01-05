El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Villavicencio, donde el uniformado estaba asignado a una unidad policial. De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, no se descarta que se trate de un posible caso de autolesión con el arma de dotación; sin embargo, las circunstancias exactas del suceso continúan siendo materia de investigación.

Organismos competentes adelantan las diligencias judiciales y administrativas correspondientes con el fin de esclarecer plenamente lo ocurrido y establecer las causas del fallecimiento.

Se informó que en las próximas horas el cuerpo será trasladado a Andalucía, su municipio natal, donde familiares, amigos y la comunidad en general se preparan para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.