El mandatario replicó un artículo que confundía el listado de 2026 con el de 2025 —año en el que sí fue mencionado— y aprovechó para lanzar críticas a sectores políticos: “Así no le guste a la derecha…”, escribió.

Horas después, el medio que publicó la información corrigió el contenido y aclaró que Petro no hace parte del listado actual. La situación generó reacciones inmediatas en redes, donde usuarios cuestionaron la veracidad del mensaje del presidente.

En la lista vigente sí figuran líderes internacionales como Donald Trump y Benjamín Netanyahu, entre otras figuras globales.