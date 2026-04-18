La víctima fue identificada como Brayan Gómez, un conocido comerciante del municipio de Yumbo, quien se movilizaba en una camioneta de placas JFK-731 cuando fue atacado a tiros por sujetos armados.

Según información preliminar, el hombre fue interceptado mientras se desplazaba por este corredor vial y recibió varios impactos de bala, lo que le causó la muerte en el lugar.

Brayan Gómez era reconocido en la comunidad del barrio San Fernando, donde participaba en diferentes actividades comunitarias.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.