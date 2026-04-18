La carrera de 10.5K tendrá salida a las 6:00 a. m., con apertura del corral desde las 5:30 a. m. La distancia de 5K iniciará a las 6:40 a. m., con ingreso desde las 6:15 a. m., mientras que la prueba de 3K saldrá a las 7:00 a. m., con apertura a las 6:45 a. m.

Asimismo, el parqueadero estará habilitado en el Coliseo de Ferias, con ingreso y salida por el sector norte. El cierre del parqueadero será a las 5:00 a. m., por lo que se recomienda a los participantes llegar con anticipación.

La Rotary Run 7 reunirá a corredores y familias en una jornada deportiva que promueve la actividad física y la integración, además de recaudar fondos para acciones benéficas. EL TABLOIDE hace parte de este evento como patrocinador.