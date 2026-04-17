Durante su agenda, el mandatario participará en foros académicos y espacios políticos enfocados en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional, junto a líderes como Pedro Sánchez y Lula da Silva.

En medio de su visita, Petro anunció que viajará el próximo 24 de abril a Caracas para sostener un encuentro con Delcy Rodríguez, luego de que un intento previo de reunión fuera cancelado en la frontera.

El mandatario permanecerá en España hasta el 21 de abril, mientras que en Colombia sus funciones fueron delegadas temporalmente al ministro de Hacienda.

La cumbre en Barcelona busca articular una agenda común del progresismo frente a los desafíos globales y el avance de corrientes políticas conservadoras.