La detención se realizó el 15 de abril de 2026 cuando el profesional ingresaba a su consultorio, tras una investigación de 12 meses adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín.

Según las autoridades, el médico habría cometido los abusos durante exámenes médicos, realizando tocamientos indebidos y procedimientos injustificados, además de presuntamente manipular historias clínicas para ocultar los hechos.

Las denuncias comenzaron a conocerse públicamente tras ser expuestas por la concejal Camila Gaviria. Posteriormente, las autoridades recopilaron al menos 23 testimonios, aunque el número de víctimas podría superar las 50, ya que el médico ejercía desde el año 2000.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su respaldo a las víctimas y reiteró que el capturado deberá responder por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado.

Hasta el momento, 32 víctimas han recibido acompañamiento psicológico y jurídico, mientras las autoridades invitaron a otras posibles afectadas a denunciar y activar la ruta institucional de atención.