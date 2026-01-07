De acuerdo con lo informado, para la versión que rinde homenaje a los 86 años de la Niña Consentida del Valle, se tiene prevista una variada programación que se desarrollará entre el 9 y el 12 de enero de 2026.

La agenda incluye actividades culturales, religiosas, deportivas y presentaciones artísticas en tarima.

“El momento que todos esperábamos ha llegado. Ya está lista la programación oficial de las Fiestas de Reyes 2026. Prepárate para vivir días llenos de tradición, música y alegría”, dice la invitación dada a conocer.

Entre las actividades destacadas se encuentra el despertar mañanero el viernes, con música y sin pólvora; la cabalgata infantil a las 2:00 de la tarde y una noche joven con DJ en tarima.

El sábado se realizará la muestra empresarial en horas de la mañana, el desfile equino a las 2:00 de la tarde y una verbena popular con Angélica María y la música popular de Hernán Gómez.

El domingo 11 de enero se llevará a cabo el mercado campesino desde las 7:00 de la mañana, la manga de vaquería a la 1:00 p. m., la fiesta campesina, exhibición de Willys, boxeo y el cierre de la noche con verbena en tarima con los Hermanos Medina.

Las festividades concluirán el lunes con el Desafío Tres Piedras, exhibición de caraudio y una verbena final en la noche con La Guascantina y Mauricio Ardila.