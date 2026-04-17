El libro plantea una inquietante premisa: ¿y si la reencarnación no fuera una nueva oportunidad, sino un ciclo inevitable para enfrentar las consecuencias de nuestros actos? A través de Juvá, un científico que desencadena una catástrofe global, la historia explora cómo la muerte puede ser apenas el inicio de un camino marcado por la culpa, la memoria y la redención.

Inspirada en teorías, estudios y creencias sobre la reencarnación —un tema aún sin evidencia concluyente para la ciencia—, la novela también rinde homenaje a la cosmovisión de la comunidad wayuu, integrando elementos culturales y espirituales en su narrativa.

La obra será presentada el próximo domingo 3 de mayo a las 3:00 p.m. en el stand 1705A de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde el autor compartirá con el público los detalles de esta provocadora historia que invita a cuestionar qué ocurre después de la vida… y qué estamos construyendo en ella.