Se trata del producto denominado “Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten”, el cual estaría siendo vendido principalmente a través de redes sociales e internet con publicidad engañosa y registros sanitarios falsos.

De acuerdo con la alerta sanitaria No. 87 de 2026, el producto presenta la notificación sanitaria NSA-1932041-2020 y el registro RTCA5388602, los cuales no han sido otorgados por el Invima, confirmando que su comercialización es ilegal en Colombia.

Según la entidad, este café es promocionado como un “quemador de grasa” y se le atribuyen beneficios sin respaldo científico, entre ellos reducción de peso, disminución del colesterol y triglicéridos, fortalecimiento del sistema inmunológico, eliminación de la gastritis y regeneración de la flora intestinal.

El Invima advirtió que este tipo de afirmaciones están prohibidas para alimentos, ya que pueden inducir a error al consumidor y hacer creer que se trata de un producto con efectos medicinales. Además, el café no ha sido aprobado como suplemento dietario ni como producto fitoterapéutico, por lo que no existen garantías sobre su composición, origen o efectos en la salud.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los ciudadanos abstenerse de comprar el producto, suspender su consumo si ya fue adquirido y verificar los registros sanitarios a través de canales oficiales. También solicitó a autoridades locales y comercios retirar el producto del mercado.

El Invima reiteró el llamado a la ciudadanía para desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o milagrosos, y verificar siempre su legalidad antes de consumirlos, con el fin de evitar riesgos para la salud.